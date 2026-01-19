Undersköterskor/omvårdnadsassistenter till Resursenheten i Västerås
2026-01-19
Är du redo för nya utmaningar? Vill du ha ett spännande och varierande arbete, där du får träffa många olika kollegor och patienter med möjlighet till både professionell och personlig utveckling? Då kanske du är vår nästa undersköterska till Resursenheten. Nu stärker vi upp vår undersköterskebemanning och ser fram emot att just du söker!
Om arbetsplatsen
På Resursenheten välkomnas du till en positiv och utvecklingsinriktad verksamhet. Vår enhet fungerar som Region Västmanlands interna bemanningsenhet och erbjuder personal till de arbetsplatser som tillfälligt behöver hjälp vid frånvaro eller behov. Vi hoppar in där det behövs som mest och det är det som gör jobbet så spännande. Ingen dag är den andra lik. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Du välkomnas till en arbetsplats med bra sammanhållning och där du som medarbetare är viktig för oss. Som anställd hos oss får du regionövergripande delegeringar inom åtta områden. Dessa områden är NEWS-kontroller, venös provtagning, kapillär provtagning, sondmatning, EKG, kateterisering av urinblåsa, ID-märkning av patient och skötsel av trakeostomi. Efter sex månader, och när krav på upplärningar och delegeringar uppfyllts, utgår ett lönetillägg.
Vi erbjuder dig som medarbetare fördelaktiga personalförmåner som du kan läsa mer om här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner Publiceringsdatum2026-01-19
Att arbeta som undersköterska/omvårdnadsassistent på Resursenheten innebär ett flexibelt arbete, där du arbetar på olika avdelningar och mottagningar. Uppdragen varierar från enstaka dagars arbete till längre uppdrag hos samma kund. Vissa dagar får du möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor från Resursenheten. Vi har ett fast rullande schema, där du delvis har möjlighet att påverka hur du vill arbeta.
Vi arbetar framför allt på sjukhuset i Västerås inom somatisk och psykiatrisk vård, men har även uppdrag på sjukhusen i Fagersta, Sala och Köping. Vi välkomnar gärna sökanden även från dessa områden.
Hos oss erbjuds du ett utbildningspaket som består av både e-utbildningar och praktiska utbildningar som exempelvis delegeringar i provtagning, sondmatning med mera. Tillsammans tar vi fram den introduktion som du behöver för att du ska känna dig trygg i din roll. Som medarbetare hos oss deltar du även på Resursenhetens regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning och har tagit ut bevis om skyddad yrkestitel. Du behöver också ha minst ett års erfarenhet av arbete inom yrket. Har du erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård och psykiatrisk vård är det meriterande. Vi ser det även som en fördel om du har erfarenhet eller kunskap inom våra delegeringsområden och har arbetat i journalsystemet Cosmic. Du behöver ha god datorvana och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, då det är en förutsättning för att säkerställa en patientsäker vård. Eftersom arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande ser vi att du som söker har god fysik.
Vi söker dig som är trygg och stabil, både i din yrkesroll och som person. För att trivas hos oss är det viktigt att du är flexibel och tycker det är roligt att arbeta med varierande arbetsuppgifter och inom olika verksamheter. Arbetet kräver en förmåga att behålla lugnet och fokusera även i stressade situationer. Du är självgående, pålitlig och uttrycker en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Då vi ofta arbetar i team ser vi att du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett lyhört sätt. Du har ett empatiskt och professionellt förhållningssätt till patienter, anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
Anställningsvillkor
Anställning: Tillsvidareanställning, vikariat eller timanställning
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2026.
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. I samband med intervjun kommer även ett arbetsprov att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Intervjuer planeras att ske på plats vid Regionhuset, ingång 4, i Västerås under vecka 7 och v. 8 fredag den 13 februari, torsdag den19 februari och fredag den 20 februari. Vi tillämpar arbetsprov i samband med intervju.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
