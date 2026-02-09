Undersköterskor/omvårdnadsassistenter för timanställning på barnonkologen
2026-02-09
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 A är en vårdavdelning för barn i åldrarna 0-18 år med tillhörande dagvård och mottagning. Vi bedriver högspecialiserad barnonkologisk vård och tar emot patienter för utredning, behandling och utvärdering från hela regionen. Till verksamheten har vi även en engagerad forskningsenhet som stödjer barnonkologisk forskning och ett nära samarbete med Skandionkliniken som utför nordens alla protonstrålningsbehandlingar.
Ditt uppdrag
Som undersköterska eller omvårdnadsassistent på barnonkologen arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska och omvårdnadsassistent på ett tryggt och självständigt sätt. Du arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterska samt paramedicinsk personal nära det sjuka barnet och dess familj. Barnkonventionen och barnperspektivet är, och ska alltid vara, grunden i vårt arbete; därför lägger vi stor vikt på förberedelser och att göra barn/ungdomar och deras anhöriga delaktiga i den vård vi ger. Vi ser att du som söker denna tjänst delar den syn på förberedande vård och känner glädje och inspiration i att arbeta patientnära i en högspecialiserad barnonkologisk vård.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är
• Undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska, eller
• Sjuksköterskestudent som fullgjort 4 terminer, eller
• Läkarstuderande och har fullgjort minst 6 hela terminer vid svenskt lärosäte
Om du sjuksköterske- eller läkarstudent får du titeln omvårdnadsassistent.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med sjuka barn (meriterande).
Du har god samarbetsförmåga och ser hela arbetsgruppen som ditt team där du kommunicerar respektfullt och tydligt. Du planerar och prioriterar ditt arbete både självständigt och med det team du har patienter med. Mycket av arbetsuppgifterna görs i teamet men det är viktigt att du även arbetar självständigt och tar eget initiativ till ditt arbete. Du ser dokumentationen som en självklar del i det dagliga arbetet för att arbeta patientsäkert. Du är lugn och kontrollerad under pressade situationer och anpassar dig till ändrade omständigheter. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder timanställning som undersköterska alternativt omvårdnadsassistent. Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Helena Rang, 018-611 66 99
Biträdande avdelningschef Isabell Thunell Petersson, 018-611 93 75
Facklig kontaktperson Kommunal Gustav Westerholm, 072-515 54 90
Facklig kontaktperson Kommunal Emelie af Ekenstam, via avdelningen 018-611 58 04
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden. Vi ser fram emot din ansökan!
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS195/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9732747