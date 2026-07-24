Undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänsten
Piteå Kommun / Undersköterskejobb / Piteå Visa alla undersköterskejobb i Piteå
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Är du intresserad av att jobba inom vården? Vi söker ett gäng vårdintresserade undersköterskor samt vårdbiträden till olika hemtjänstgrupper i kommunen. Vi erbjuder ett socialt och flexibelt arbete där du tillsammans med dina framtida kollegor får ge stöd och service till personer över och under 65 år. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Du har en central del i omsorgen och vården runt vårdtagarna. Arbetet utgår från enskildas behov, genomförandeplaner och från verksamhetens riktlinjer och mål. Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa vårdtagarna med det de inte klarar av själva exempelvis hygien, social gemenskap, måltider samt ge medicin på delegation från sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är vårdbiträde eller utbildad undersköterska och/eller har annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med äldre. Du ska ha goda kunskaper i att kommunicera samt skriva och läsa det svenska språket. Vi ser att du är flexibel, att du tar ansvar och initiativ i ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga. Eftersom du arbetar med människor så är ett gott bemötande, att vara empatisk och serviceinriktad också viktigt. Stor vikt läggs vid personliga kompetenser.
Mer om tjänsten
Anställningarna är tillsvidare på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagar/kvällar samt helger. Vi tillämpar individuell schemaläggning.
Hemtjänsten i Piteå består av nio hemtjänstdistrikt, vi arbetar i tätort och glesbygd. De områden som berörs i denna annons har krav på körkort då samtliga är bilburna grupper. Provanställning kan komma att tillämpas.
För att bli anställd med titel Undersköterska samt lönesatt som undersköterska behöver du uppvisa Socialstyrelsens yrkesbevis eller uppvisa att du har haft en tillsvidareanställning med titel undersköterska 1:a juli 2023.
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-25.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
- uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitea.se%2Fjobbaisocialtjansten&data=05%7C02%7CTheres.Zingmark%40pitea.se%7C630576873677482b4f9708ddd0c9952c%7C00d9152ee7da4eddb1cf9b706245cc51%7C0%7C0%7C638896286407280087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9EFx69ErFmAguKjA9fvjYdGRHatm3cev8aiDeIpBdJY%3D&reserved=0
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Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef, ordinärt boende
Annika Morén Annika.Moren@pitea.se +46911697096 Jobbnummer
10011097