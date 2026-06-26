Undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänsten - vikariat
Tanums kommun / Undersköterskejobb / Tanum Visa alla undersköterskejobb i Tanum
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Omsorgsförvaltningen söker vikarierande undersköterskor till hemtjänsten.Dina arbetsuppgifter
Arbetet i hemtjänsten innebär att inom ramen för biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ge god omsorg och service till brukare i deras eget hem. Du utför också hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av eller instruktion från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Tjänsten är i dagsläget i hemtjänsten, men anställningen gäller för Tanums kommun och det innebär att du kan bli förflyttad till annan del av verksamheten om behoven förändras.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurser i "Vård och omsorg vid demenssjukdom" samt "Äldres hälsa och livskvalitet", eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå.
Vi lägger stor vikt vid att du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, men vill också att du har en god samarbetsförmåga och att du som person trivs med att arbeta i någon annans hem. För att klara av arbetet på ett tillfredsställande sätt måste du ha en god planeringsförmåga, vara flexibel och självständig.
Körkort är ett krav.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångsbestämmelserna för att erbjudas tjänst som undersköterska.Anställningsvillkor
Tanums kommun tillämpar individuell lönesättning. Vid anställning som undersköterska har vi krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångsbestämmelserna för att erbjudas anställning. Du är välkommen med frågor till enhetschef Åsa Edvall 0525-184 24 eller enhetschef Malin Engelbrektsson 0525-182 66. Fackliga företrädare nås på telefon 010-442 94 31.
Vi vill ha din skriftliga ansökan med cv och betyg. Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas löpande under ansökningstiden. Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Äldre eller vuxna med funktionshinder innan anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Hemtjänsten Kontakt
Malin Engelbrektsson 0525-18266 Jobbnummer
9980309