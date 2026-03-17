Undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänsten - Hammarö kommun
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Hammarö Visa alla undersköterskejobb i Hammarö
2026-03-17
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Socialförvaltningen i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med i en verksamhet där ditt arbete gör skillnad i människors vardag? Vi söker nu engagerade medarbetare till vår hemtjänst, med start snarast och möjlighet till förlängning.
Vi söker både vårdbiträden och undersköterskor till hemtjänsten i både cykelgrupper och bilgrupper med tjänstgöring dag och kväll.
Hos oss får du möjligheten att ge trygghet och stöd till våra brukare i deras egna hem, i ett engagerat och positivt arbetslag.
Som vårdbiträde eller undersköterska i hemtjänsten levererar du god omvårdnad och social omsorg till våra brukare. Du kommer att få ett varierat arbete som i stort kommer att innebära att hjälpa och stödja brukaren i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan.
Inom hemtjänsten på Hammarö kommun har vi förutsättningar att på ett smidigt sätt justera tiden efter brukarens behov. Detta är mycket uppskattat och något som du kommer märka gör skillnad för brukaren på ett positivt sätt. Vi tycker om att arbeta tillsammans och du kommer att ha nära till chef, sjuksköterskor och rehab. Vi har ett administrativt stöd i form av hemtjänstsamordnare och bemanningsplanerare som stöttar chefer och medarbetare med bemanning och schemaläggning
Varaktighet: 3 - 6 månader med möjlighet till förlängning Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av omvårdnadsarbete i hemtjänst eller äldreomsorg, undersköterskeutbildning är meriterande
• Har B-körkort (för de grupper där B-körkort är ett krav)
• Kan cykla i tjänsten (för centrumgrupperna)
Du som söker är lyhörd för andras behov, har ett gott bemötande och kan fatta egna beslut samtidigt som du samarbetar väl med övriga i teamet. Som person har du hög social kompetens, är flexibel, serviceinriktad, positiv och ansvarstagande. Du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. I ditt arbete använder du mobiltelefoner och digitala verktyg, vilket kräver en trygg digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder bredvidgång och introduktion inför arbetet. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
I enlighet med lag om registerkontroll vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning ska den som erbjuds anställning visa upp utdrag ur belastnings- och misstankeregister från Polismyndigheten. Utdragen begärs först efter att erbjudande om anställning har lämnats.
Kontaktperson Centrumgrupper: Olof Edén
Kontaktpersoner övriga grupper: Maria Fridfelt och Frida Aspblom
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313101".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1793)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef hemtjänst
Maria Fridfelt maria.fridfelt@hammaro.se 054-29 14 55
9802533