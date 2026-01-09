Undersköterskor och specialistundersköterskor till Skogstorp VoB
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för äldre? Bli vår nya kollega i ett helt nyrekryterat team av undersköterskor och specialistundersköterskor som med fokus på den personcentrerade vården skapar den bästa vården för våra brukare.
Skogstorps vård- och omsorgsboende är ett helt nytt boende som färdigställs våren 2026. Boendet består av tre plan där 48 lägenheter på de övre planen har inriktning vård- och omsorgsboende och 14 lägenheter på markplan finns för växelvård och tillhörande dagverksamhet.
Nu söker vi 14 undersköterskor och 1-2 specialistundersköterskor till enheten med inriktning demens på boendet.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personcentrerad omvårdnad och stöd till våra brukare i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. Du arbetar i en roll där du har delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner.
Du blir en nyckelperson i ett nybildat team där vi är måna om både varandra och våra brukare. Med en prestigelöshet och otvungen flexibilitet stöttar vi upp varandra med vår kompetens för att skapa det bästa och tillsammans skapar vi en trivsam miljö där vi också hjälps åt att städa våra fina gemensamma utrymmen.
Med ett personcentrerat arbetssätt och brukaren i fokus ser vi till att brukarens förmågor och resurser tas tillvara på bästa sätt. Utförande av våra insatser planeras tillsammans med brukaren där vi alltid försöker ta hänsyn till önskemål. Tillsammans är vi som team angelägna om att vara lyhörda och respektera personlig integritet hos de vi möter i vår vardag.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är inkännande, har lätt för att knyta nya kontakter och kan anpassa dig utifrån olika brukares behov. Dig som arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och känner dig trygg i rollen som undersköterska. Du är lyhörd och respekterar personlig integritet och har ett positivt synsätt med förmåga att se helheten. Du är nyfiken och vill vara med och utveckla verksamheten och med en god samarbetsförmåga med bra servicekänsla skapar du fina relationer till kollegor, brukare och anhöriga.
I grunden är du en utbildad undersköterska och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är trygg med att använda IT som stöd i ditt arbete. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och demens ses det som ett stort plus.
Välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens vård- och omsorg!
Information om skyddad titel:
För att kunna få en tillsvidaretjänst behöver du visa oss ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du ansöker om det på deras hemsida och vi rekommenderar att du söker det redan nu. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 behöver du bara visa ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som bevisar att du omfattas av övergångsregler för tillsvidareanställda. Om du har ansökt om och väntar på bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, kan vi bara erbjuda dig en visstidsanställning som vårdbiträde på max 3 månader.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3000 medarbetare som tillsammans ser till att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning får den vård och omsorg som de behöver. Förvaltningen är uppdelad i en stab och de fem verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård, bistånd och bemanning. Vi är nästan 70 olika professioner som gör skillnad i andra människors liv, varje arbetsdag.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
