Undersköterskor & vårdbiträden till ständig helgtjänstgöring
2026-04-28
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Undersköterskor & vårdbiträden till ständig helgtjänstgöring
Eda kommun - Hemtjänst och särskilt boende
Vill du ha ett jobb som passar ditt liv - inte tvärtom?
I Eda kommun söker vi nu undersköterskor och vårdbiträden till ständig helgtjänstgöring inom hemtjänst och särskilt boende. Här får du möjlighet att arbeta färre timmar, med mer ledig tid i vardagen, utan att ge avkall på trygghet, inflytande och lön.
Om tjänsterna
Ständig helgtjänstgöring innebär arbete fredag, lördag, söndag och/eller måndag.
Arbetstidsförkortning ger ett heltidsmått på 28 timmar/vecka
Du kan arbeta heltid eller deltid.
Sysselsättningsgrad bestäms i samråd med anställande chef.
Tidsbegränsade anställningar med möjlighet till förlängning.
Det här är en flexibel lösning för dig som vill arbeta helg, ha mer tid över i vardagen och samtidigt ha en trygg anställning.
Är det här jobbet för dig?
Tjänsterna passar särskilt bra för dig som:
* Du som vill förenkla ditt livspussel,föredrar att arbeta helg och vara ledig på vardagar.
* Du studerar under veckan och vill undvika eller minska CSN-lån
* Du vill kombinera arbete med familj, studier eller annat engagemang.
* Du trivs i vården och i mötet med människor
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje helg
* Heltidslön vid heltidsmåttet 28 timmar/vecka
* Möjlighet till hel- och deltidsarbete
* Inflytande över ditt schema - som medarbetare inom vården i Eda kommun får du lämna eget schemaförslag inför varje schemaperiod och på så vis vara med och påverka ditt arbete
* Trygg introduktion, stöttande kollegor och närvarande chefer
* Möjlighet att arbeta inom hemtjänst eller särskilt boende
5 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-28

Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller vårdbiträde hos oss arbetar du för att skapa trygghet, livskvalitet och värdighet för våra brukare. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhet men innefattar bland annat:
* Omvårdnad och stöd i vardagen
* Serviceinsatser
* Socialt och trygghetsskapande arbete
Alltid med individens behov i centrum

Kvalifikationer
* Utbildning som undersköterska är meriterande
* Erfarenhet från vård och omsorg är en fördel
* B-körkort är ett krav för tjänster inom hemtjänsten
* Du har ett gott bemötande, är ansvarstagande och har lätt för samarbete
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Inför eventuell anställning begär vi utdra ur polisens misstanke och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322065".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Eda kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66 (visa karta
)
673 22 CHARLOTTENBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Fackförbundet Kommunal
Åsa Nordlander vastravarmland.v-svealand@kommunal.se 010-4429234

Jobbnummer
9878937