Undersköterskor Nordmalin sommaruppdrag!

AdatoCare AB / Undersköterskejobb / Nordmaling
2026-05-06


Visa alla undersköterskejobb i Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Umeå, Örnsköldsvik eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AdatoCare AB i Nordmaling, Umeå, Härnösand, Mark, Skellefteå eller i hela Sverige

AdatoCare söker certifierad undersköterska till Nordmaling för sommaruppdrag inom hemtjänst och SÄBO.
Period: v 24-33
Arbetstid Dag, kväll, natt
Arbetsuppgifter: Samtliga sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska inom hemtjänst och särskilt boende, i enlighet med verksamhetens krav, rutiner och lagstiftning.

Publiceringsdatum
2026-05-06

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska och har erfarenhet inom kommunal verksamhet
Meriterande med erfarenhet av journalsystemet LifeCare och signeringssystem MCSS

Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig:
Din egen personliga och engagerade konsultchef
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Bra betalt och fördelaktiga förmåns paket
Trygga och korrekta försäkringar
Tjänstepensionen
Stort utrymme och frihet att styra över din tillvaro, bland annat flexibel schemaläggning
Om AdatoCare -
Levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet.
Bolaget ägs och drivs av sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt mot avancerad sjukvård i hemmet.
AdatoCare levererar från 2022 tjänster till de flesta av landets kommuner, regioner samt statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov.
Sista svarsdag:
Urval görs löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: maria@adatocare.se

Arbetsgivare
AdatoCare AB (org.nr 559023-1857)
914 32  NORDMALING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Maria Dahlin
maria@adatocare.se
070-5275485

Jobbnummer
9893753

Prenumerera på jobb från AdatoCare AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AdatoCare AB: