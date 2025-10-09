Undersköterskor med körkort till hemtjänsten
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg / Undersköterskejobb / Nyköping Visa alla undersköterskejobb i Nyköping
2025-10-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Social Omsorg i Nyköping
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vi söker nu undersköterskor till hemtjänsten.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du utifrån den enskildes beslut från biståndshandläggaren samt genomförandeplanen. Du stöttar brukarna i deras vardag med personlig hygien, måltider, medicinering, promenader, social samvaro och hushållssysslor.
Arbetet kräver ett pedagogiskt, motiverande och hälsofrämjande förhållningssätt samt stor respekt för individens självbestämmande och integritet. Du dokumenterar insatser i vårt verksamhetssystem och samverkar med kollegor, anhöriga och andra aktörer.
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag, kväll, natt samt helg.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska, gärna med några års erfarenhet inom yrket.
• Körkort (automat/manuell) samt förmåga att cykla.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• Empatisk och trygg, med förmåga att skapa förtroende och bygga relationer.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Vi genomför intervjuer löpande under ansökningstiden
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282820". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Kontakt
Enhetschef hemtjänst
Catarina Arvidzon catarina.arvidzon@nykoping.se Jobbnummer
9548927