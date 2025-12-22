Undersköterskor med erfarenhet av kognitiv svikt
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2025-12-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och som brinner för att bidra till att varje enskild person ska få en meningsfull vardag och känna välbefinnande. Är du den undersköterska vi söker? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Romares stiftelse vårdboende ligger vackert beläget vid Pålsjö skog. Vi som arbetar här är undersköterskor, köksbiträde, lokalvårdare, vaktmästare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, planerare, administratör och enhetschefer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har ett hälsofrämjande synsätt och arbetar för att våra hyresgäster ska kunna behålla sina funktioner så länge som möjligt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att genomföra insatser gällande omsorg, vård och service. Det kan exempelvis innebära att ge stöd vid måltider, där även köksuppgifter ingår, se till att den enskilde får hjälp med sin personliga hygien, social samvaro, arbeta med aktiviteter både individuellt och i grupp samt utföra delegerade HSL-insatser såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning.
Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera i vårt journalsystem och delta på team-möten där frågor som rör hyresgästerna diskuteras.
I ditt uppdrag ingår även att vara kontaktman där du har ett särskilt ansvar att säkerställa att dina hyresgäster få det som de är i behov av och har rätt till. Att skapa en god relation till anhöriga är också en naturlig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och för att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med individer med kognitiv svikt. Vidare behöver du vara trygg i din dokumentationskunskap, bekväm med att använda olika digitala hjälpmedel och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våra kvalitetsregister Senior Alert och BPSD.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person har du lätt för att ställa om när det finns ett behov av det och du både vill och kan arbeta i team och ser ett gott samarbete som en framgångsfaktor i ditt arbete. Av erfarenhet vet du hur viktigt det är att möta varje individ utifrån deras behov och önskemål och du har förmågan att uppfatta behov även när den enskilde inte kan uttrycka det själv.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Karolina Levin karollina.levin@helsingborg.se 042-10 49 81 Jobbnummer
9658624