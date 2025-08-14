Undersköterskor i Luleå med intresse för administration, se hit!
2025-08-14
Careium bedriver i dagsläget två larmcentralsverksamheter i Sverige varav en utav dem nyligen startat i Luleå!
Vi har förmodligen alla en senior i vårt liv som vi bryr oss om. Är det viktigt för dig att äldre får den hjälp de behöver? Vill du vara med och se till att de får den hjälpen? Bli då en del av vårt team av vardagshjältar och var med oss i vår resa när vi ska starta upp en ny larmcentral i Luleå!
Vilka är vi?
Careium är ett internationellt bolag med rötterna i Sverige med huvudkontor i Malmö. Vi har varit pionjärer inom telefonteknik och välfärdsteknologi sedan 1970-talet och utvecklar fortfarande tjänster och produkter för seniorer. Vår vision är att alla som använder våra produkter och tjänster lever ett rikare liv, känner sig trygga och väl omhändertagna.
Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Vi erbjuder en helt digital larmkedja som ger äldre och funktionshindrade en säkerhet både i hemmet och utomhus. Vi sköter våra egna larmcentraler 24 timmar om dygnet, med ett team av utbildade och engagerade operatörer.
Careiums ambition är att vara marknadsledande på välfärdsteknik i Europa, samtidigt som vi skapar en bättre vardag för våra seniorer och bidrar till en hållbar utveckling.
På Careium arbetar över tusen vardagshjältar och det finns alltid plats för fler!
Våra värderingar är: Show care, Act smart & Be heroes.
Vårt team av larmoperatörer är engagerade och stolta över sin betydande roll i våra brukares liv. Vi behandlar alla larm med respekt och omtanke. Vi har en nära och öppen dialog med våra brukare, vårdgivare och kommuner. Vi strävar efter att hjälpa våra brukares dygnet runt, årets alla dagar och har alltid individens behov i centrum. Vi vet att vi gör skillnad.
Vad jobbet innebär
• Svara på samtal i enlighet med våra policys, snabbt utvärdera behoven hos brukarna som larmar och ge råd eller kontakta vidare hjälp, beroende på omständigheterna.
• Hantera alla samtal som tas emot via systemet enligt gällande rutiner.
• Skiftarbete och tjänstgöring varannan helg.
Vem är du?
Du har ett genuint engagemang för andra människor. Som person är du omtänksam, pålitlig och du trivs med rutiner. Du besitter ett självledarskap och är inte rädd för att ta ansvar. Vi söker dig som drivs av att göra skillnad för andra människor och som är serviceinriktad. Samtidigt som du är stresstålig och är van vid att stundtals arbeta i ett högt tempo bibehåller du alltid ditt goda bemötande. Du trivs med struktur i ditt arbete och kan vara fokuserad på samma arbetsuppgift under en längre tid.
Vidare är du bekväm med att kommunicera över telefon, du är van vid att använda en dator i ditt arbete samt att du behåller lugnet i akuta situationer.
Du är dessutom undersköterska eller så har du vårderfarenhet som kan bedömas som likvärdig.
Sök redan idag och gör en skillnad tillsammans med oss!
Meriterande:
Språkkunskaper i finska och danska är meriterande för rollen.
Vad erbjuder vi?
Ljust och nyrenoverat kontor centralt i Luleå, i närområdet finns både gym och restauranger. Härliga kollegor som lägger stor vikt på samarbete och gemenskap. Vi erbjuder även en plattform med förmånliga priser på både shopping, bioupplevelser och försäkringar. Vi tillämpar 36h arbetsvecka samt har kollektivavtal med Vision.
Praktisk information
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi personlighetstest.
Om anställningen
Vi söker ett flertal undersköterskor som kan börja arbeta med oss i Luleå våren 2025. Det finns möjlighet att starta sin anställning tidigare i Kalix där verksamheten i dagsläget finns, fram tills att larmcentralen i Luleå är igång.
Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsansvarige:belma.dzocaj@careium.com
