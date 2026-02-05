Undersköterskor Hemtjänsten Söder
Är du redo för ett jobb där dina insatser verkligen gör skillnad? Vårt hemtjänstteam i Söder, Bengtsfors, söker entusiastiska undersköterskor som är lika passionerade som vi är!
Din roll
Som undersköterska i hemtjänsten Söder handlar ditt arbete om att ge trygghet och stöd till de äldre som inte klarar sin vardag fullt ut. Du kommer att vara den där klippan som ser till att vård och omsorg finns när det behövs som mest. Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
• Ge personlig omvårdnad och hjälp med dagliga sysslor
• Samarbeta med legitimerad personal
• Dokumentera och följa upp vårdplaner
• Utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter
Vem är du?
Vi letar efter dig som är initiativrik, flexibel och gillar att samarbeta. Du har en undersköterskeutbildning i bagaget och älskar att jobba med människor. Självklart är du en hejare på att bemöta folk med värme och respekt - oavsett etnisk eller kulturell bakrund.
Varför Bengtsfors?
Förutom att vi ligger sjukt bra till prismässigt och sjönära, är Bengtsfors också en plats med rik konst och hantverkskultur. Bengtsfors kommun är en av Sveriges mest natursköna platser. Tänk att ha det runt sig under hela sin arbetsdag! Spana in Dalslands kanal under lunchraste och njut av de vackra omgivningarna! Vi tror att olika erfarenheter och perspektiv bland våra medarbetare gör oss starkare och bättre, därför söker vi en bred mångfald av sökande.
Gör din vardag till en saga vid Dalslands kanal och bli en del av vår glada Bengtsfors-familj! Skicka in din ansökan idag och börja ett spännande äventyr med oss! Ersättning
Individuell lönesättning, ange löneanspråk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Kajsa Lundgren kajsa.lundgren@bengtsfors.se 0531-526642 Jobbnummer
9725747