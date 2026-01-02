Undersköterskor, hemtjänst & äldreboende

Karriärguiden Group Sweden AB / Undersköterskejobb / Malmö
2026-01-02


Vi söker undersköterskor för kunds räkning.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Triangeln, Malmö - 29 januari 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se

Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696)
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Medrek.se

Jobbnummer
9668096

