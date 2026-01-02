Undersköterskor, hemtjänst & äldreboende
2026-01-02
Vi söker undersköterskor för kunds räkning.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Triangeln, Malmö - 29 januari 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9668096