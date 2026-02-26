Undersköterskor för sommarvikariat till 2A Urologen, Varberg
2026-02-26
Urologen 2A i Varberg söker sommarvikarierande undersköterskor för sommaren 2026! Är du utbildad undersköterska eller har läst 3 terminer på sjuksköterskeutbildningen? Då tycker vi att du ska söka dig till oss!Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska hos oss på Urologen är du den som arbetar närmast våra patienter.
Det innebär bland annat att delta i planering för patienten, ge omvårdnad samt utföra diverse tekniska moment. Urologi innefattar akuta och icke akuta sjukdomar i övre- och nedre urinvägar hos män och kvinnor samt i de manliga könsorganen, varav katetervård är en vanligt förekommande arbetsuppgift.
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår även
- sårvård
- riskbedömningar
- utföra mätningar
- dokumentation
Vi utför robotkirurgi vid prostatectomier, cystectomier och nefrectomier. Ungefär 80 procent av våra patienter har en cancerdiagnos.
Sommarvikariatet sträcker sig mellan v 23-33.
Om arbetsplatsen
Vi inom Urologikliniken arbetar med den specialiserade urologisjukvården i Halland. Kliniken består av drygt 70 medarbetare. Vi har öppenvårdsverksamhet i Varberg, Kungsbacka och i Halmstad med bland annat kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter, cystoscopister, läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Slutenvårdavdelningen finns i Varberg och tar emot patienter från hela Halland.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
- utbildad undersköterska
- studerande till sjuksköterska (helst klar med termin 3 sommaren 2026
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan ber vi dig att bifoga betyg/intyg för din genomförda eller pågående utbildning.
Vi tror att du:
- har en positiv inställning och trivs med att arbeta i team
- är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
- kan kommunicera väl med patienter, närstående och kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Information om rekryteringsprocessen
- Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
- Den 1 juli 2023 blev Undersköterska en skyddad yrkestitel, läs mer på Socialstyrelsens https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Detta innebär att du som inte har ansökt om skyddad yrkestitel eller inte uppfyller kraven för att ha befattningen Undersköterska kommer att få befattningen Sjukvårdsbiträde eller Omvårdnadsassistent.
Vårt erbjudande
Förmåner
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Hallands sjukhus
