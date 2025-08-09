Undersköterskor för kvällar och helger
Undersköterskejobb / Västerås
2025-08-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
FM Care söker nu undersköterskor till hemtjänsten som har hjärtat på rätt ställe och som vill skapa livskvalitet i vardagen för våra kunder.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du erfarenhet inom hemtjänst och att du är utbildad undersköterska.Inneha B-körkort.
Vi söker dig med Undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete inom hemtjänsten. Vi har flera tjänster lediga och söker medarbetare som vill arbeta dag/kväll och varannan helg. Tjänstgöringsgraden ligger upp till 100%
MERITERANDE
Att ha arbetat i journal- och dokumentationssystemen:
Epsilon
Phoniro
Signit
VEM ÄR DU?
Du brinner för äldreomsorg och har en naturlig fallenhet för omvårdnad. Som person är du ödmjuk, serviceinriktad och har en god förmåga att skapa goda och långvariga relationer. Du är mån om att skapa trivsel och livskvalitet för våra kunder och är lyhörd för kundernas individuella behov.
I uppdraget är du självständig och ansvarsfull och tar dig an dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Vidare är du noggrann, lösningsfokuserad och ser hur du ska planera dina arbetsuppgifter för att säkerställa bästa tänkbara kvalitet i det arbete du utför. Vidare är du delaktig i att samarbeta med andra och främja en positiv arbetsmiljö inom arbetsgruppen.
ÖVRIGT
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna uppvisa undersköterskelegitimation från Socialstyrelsen, giltigt diplom/betyg från utbildningen samt utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: ansokan@fmcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska Hemtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FM care AB
(org.nr 559086-5977), https://fmcare.se
Ånghammargatan 12 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FM Care Jobbnummer
9451402