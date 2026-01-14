Undersköterskor eller vårdbiträden för extrajobb på helger
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vi vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Vi har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder också goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Glädje, engagemang, innovation och flexibilitet är våra värdeord som avspeglas i vår vardag - i varje möte med våra kunder och hur vi är mot varandra.
Nu söker vi engagerade undersköterskor eller vårdbiträden som vill jobba extra hos oss främst på helger. Här är vi 45 medarbetare, en enhetschef och 2 biträdande enhetschefer som varje dag gör det bästa för våra kunder. Vårt kontor ligger vid Fridhemsplan på Kungsholmen med goda kommunikationer.
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
omvårdnad och hygien
måltider
promenader
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven.
Kvalifikationer och egenskaper:
Vi söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde och har erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänsten. Du behöver kunna dokumentera och du har goda kunskaper i svenska.
Du som söker brinner för att ge god service till dina kunder och en av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du gillar att jobba både självständigt och i team och tar gärna egna initiativ.
Vi erbjuder:
AdeoCare har en unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar. Våra engagerade, erfarna och kunniga medarbetare tar hand om dig och erbjuder en fin introduktion. Vi är kollektivavtalsanslutna. Så ansöker du
Vi gör löpande urval så skicka din ansökan gärna så fort som möjligt. Vi kontrollerar även utdrag ur belastningsregister i samband med anställningsintervjun.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktad och vi verkar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. Så ansöker du
