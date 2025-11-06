Undersköterskor
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Är du en person som drivs av att arbeta med varierande arbetsuppgifter, göra skillnad för andra och finner lösningar i vardagen?
Som medarbetare inom Arvika kommuns vård och omsorg får du meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet till att utvecklas.
Tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer har du det viktiga uppdraget att hjälpa Arvikabor i behov av stöd och omsorg. På vår arbetsplats stöttar vi varandra och här möts alla med värme och respekt.
Vi tror att vi även med enkla medel kan göra skillnad i omsorgstagares vardag och för varandras arbetsmiljö. Våra medarbetare är proffs på detta, de gör det med stort engagemang varje dag, året runt!
Låter det intressant? Läs mer om de lediga tjänsterna nedan och ansök senast 2025-11-30!
Vi söker ansvarstagande, lösningsfokuserad, empatisk omvårdnadspersonal med stort hjärta som vill göra skillnad och som vill vara en del av vårt fantastiska team.
Vik hemtjänst är en centralt belägen hemtjänstgrupp som utgår med leasingbilar ifrån fina moderna lokaler i NEKTAB-huset längst väg 175. Arbetsgruppen kännetecknas av positivitet och omtänksamhet där alla inkluderas i det viktiga uppdraget vi har för våra omsorgstagare. Vi arbetar i två team där man har ansvaret för omsorgstagarna tillsammans med sina kollegor.
På Vik hemtjänst utgår vi alltid från frågan 'Vad är viktigt för dig?' när vi stöttar våra omsorgstagare - för oss är varje individ unik och vi levererar omsorg med hjärta och omtanke.
Som undersköterska får man rollen som fastomsorgskontakt och i arbetet finns möjlighet för dig att få en ombudsroll, vilket innebär att du har ett särskilt ansvar för ett område som vi gemensamt kommer fram till utifrån din kunskap och dina intressen.
Vi arbetar ständigt för att utveckla hemtjänsten och använder oss av flera digitala lösningar till hjälp, så det är en fördel i arbetet om du har ett intresse för det digitala.
Friskvård tycker vi är viktigt för att vi ska hålla ett helt arbetsliv och Arvika kommun erbjuder friskvårdstimme, samt att vi har en massagestol där man kan relaxa när tid finns. Vi har tagit bort delade turer i schemat och har alltid ambition att möjliggöra för en god kombination av arbete och privatliv.
Alla våra nya medarbetare får en introduktionsutbildning på vårt kompetenscentrum samt en praktisk introduktion på arbetsplatsen tillsammans med en kollega, baserat på individuella behov i dialog med chef.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för människor varje dag? Trivs du i en flexibel och social arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid/deltid, arbetstiden är förlagd enligt schema dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att du dokumenterar, upprättar genomförandeplaner, skriver avvikelserapporter etc. Du arbetar efter Nationella värdegrunden och vård- och omsorgs värdighetsgarantier.
Som undersköterska och omvårdnadspersonal medverkar du till att ge omsorgstagarna en meningsfull vardag, att de får en omsorg med god kvalitet så att de känner trygghet. Du arbetar självständigt och professionellt i omvårdnaden.
Du planerar och organiserar arbetet i samråd med enhetschef och kollegor. Du medverkar till en god kommunikation och nära samarbete med våra omsorgstagare, deras närstående, kollegor, andra yrkesgrupper och ledning. Arbetsuppgifterna utförs enligt fastställd delegation samt efter beslut av enhetschef.Kvalifikationer
Gärna utbildad undersköterska motsvarande gymnasiekompetens alternativt erfarenhet av vårdarbete, meriterande är vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) eller annan passande vidareutbildning.
B-körkort är ett krav.
Som person är du flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Gott bemötande och ett stort intresse av vad som är viktigt för omsorgstagaren, är en förutsättning för att kunna lyckas i rollen som omsorgspersonal hos oss. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen.
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande, ansök senast 2025-11-30
