Undersköterskor - Välbetalt uppdrag inom hemtjänst
PersonalExpressen AB / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-03-08
Undersköterskor sökes till välbetalt uppdrag
Vill du arbeta som undersköterska och få välbetalt uppdrag. Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos PersonalExpressen arbetar vi med bemanning inom vård och omsorg, främst mot kommunala och privata verksamheter inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi matchar våra konsulter med uppdrag utifrån verksamheternas behov och söker nu förstärkning inför sommaren.
Om uppdraget
Vi söker undersköterskor till uppdrag med start omgående. Uppdraget sträcker sig fram till 31 augusti. Heltidsschema, körkort krävs samt erfarenhet att jobba i Lifecare samt aktuella delegering.
Uppdraget innebär arbete på hemtjänst i Båstad kommun.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.
Vi söker dig som:
Har yrkesskyddad titel som undersköterska (Socialstyrelsen)
Arbetar professionellt, är engagerad och har god samarbetsförmåga
B-körkort
Vi erbjuder:
Hög och konkurrenskraftig lön
Tillgång till stöd och löpande kontakt under uppdragets gång
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och tillsättning sker löpande.
Vi återkommer med mer information om aktuella sommaruppdrag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalExpressen AB
(org.nr 559107-0213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9783563