Undersköterskor - Sommarvikariat Kungälvs sjukhus avdelning 2!
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet Kirurgi och ortopedi på Kungälvs sjukhus omfattar två vårdavdelningar, en mottagning, dagvårdsenhet och gynekologisk mottagning.
Vi är ca 230 anställda. Verksamheten handlägger akuta och planerade patienter i öppen- och slutenvård inom kirurgi, urologi och ortopedi. En betydande del av verksamheten är av akut karaktär, men en del av verksamheten består också av vård av patienter i livets slutskede.
Är du undersköterska och vill arbeta tillsammans med oss på avd 2 sommaren 2026?
Hos oss är varje arbetsdag meningsfull och allas insatser bidrar tillsammans till avgörande värde för våra patienter.
Vi erbjuder ett roligt, stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens. Har du önskemål om och vana från någon verksamhet så ange det i din ansökan så försöker vi tillgodose dina önskemål, men det är i huvudsak verksamhetens behov som styr var du blir placerad. För att du snabbt ska komma in i arbetet får du en verksamhetsanpassad introduktion utifrån erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska. Meriterande är erfarenhet från sjukhusvård (tidigare anställning eller praktik) samt erfarenhet av kirurgi och/eller akutsjukvård.
Är du studerande på sjuksköterskeprogrammet behöver du ha avklarat termin 3 eller termin 4 beroende på utbildningsprogram.
Är du studerande på läkarutbildningen behöver du ha avklarat termin 5 eller termin 6 beroende på utbildningsprogram.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)Övrig information
Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen pågår fram till sommaren och besked om tillsättning kan därför dröja fram till dess.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
