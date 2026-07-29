Undersköterskor - Natt
Arvika kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Arvika Visa alla undersköterskejobb i Arvika
2026-07-29
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för människor varje dag – och trivs med att arbeta natt?
Trivs du i en flexibel och social arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Som undersköterska inom Arvika kommuns vård och omsorg får du meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas. Tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer har du det viktiga uppdraget att hjälpa Arvikabor i behov av stöd och omsorg. På vår arbetsplats stöttar vi varandra och här möts alla med värme och respekt.
Som undersköterska medverkar du till att ge omsorgstagarna en meningsfull vardag och en omsorg med god kvalitet så att de känner trygghet.
Vi tror att vi även med enkla medel kan göra skillnad i omsorgstagares vardag och för varandras arbetsmiljö. Våra medarbetare är proffs på detta – de gör det med stort engagemang varje dag, året runt.
Då tre av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar söker vi nu tre undersköterskor för tjänstgöring på ständig natt.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vågen är ett stort boende som riktar sig till personer som är i behov av somatisk omvårdnad. Det är en särskild boendeform för personer med omfattande fysiska vårdbehov och riktar sig främst till äldre med kroppsliga sjukdomar eller fysiska funktionshinder som behöver vård dygnet runt och inte längre klarar sig hemma själva.
Tjänsten innebär arbete på ständig natt och passar dig som trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av ett engagerat team.
Genom god omvårdnad och ett gott bemötande vill vi bidra till att omsorgstagare ska känna trygghet och få uppleva livskvalitet. Därför är det viktigt att vi på våra avdelningar samarbetar när det behövs för att bibehålla den kvaliteten.
Som undersköterska får du rollen som kontaktman och i arbetet finns möjlighet för dig att få en ombudsroll, vilket innebär att du har ett särskilt ansvar för ett område som vi gemensamt kommer fram till utifrån din kunskap och dina intressen.
Alla våra nya medarbetare får en introduktionsutbildning på vårt kompetenscentrum samt en praktisk introduktion på arbetsplatsen tillsammans med en kollega, baserat på individuella behov i dialog med chef.
Vi utgår alltid från frågan "Vad är viktigt för dig?" när vi stöttar våra omsorgstagare – för oss är varje individ unik och vi levererar omsorg med hjärta och omtanke.
I rollen ingår schemalagd tjänstgöring på ständig natt. Som nattundersköterska arbetar du tillsammans med kollegor för att skapa trygghet, säkerhet och god omvårdnad under dygnets nattliga timmar.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som undersköterska ser vi att du har:
Utbildning som undersköterska motsvarande gymnasiekompetens.
B-körkort.
Behärskar svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du som undersköterska också har:
Tidigare arbetslivserfarenhet av vård och omsorg.
Vi söker dig som trivs med nattarbete och kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar nära kollegor och andra professioner.
Som person är du flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Gott bemötande och ett stort intresse för vad som är viktigt för omsorgstagaren är en förutsättning för att lyckas i rollen som undersköterska hos oss. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen.
Ansvarsområden
I dina ansvarsområden som undersköterska ingår det att:
Utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal.
Dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Upprätta genomförandeplaner och skriva avvikelserapporter.
Arbeta med digitala verktyg och lösningar.
Bidra till en meningsfull vardag för omsorgstagare.Så ansöker du
Urval sker löpande under hela rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
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671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Vård och omsorg Kontakt
Frida Hansen 0570-82631 Jobbnummer
10014618