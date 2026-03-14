Undersköterska Vikarie till Uppsala Barncentrum & Vårdcentral
Är du vår nya vikarierande undersköterska? Vill bli del av vårt härliga team?
Då ser vi fram emot att lära känna dig!Publiceringsdatum2026-03-14Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska arbetar du med sedvanligt arbete på lab på en vårdcentral med blodprovstagning, samt planerad mottagning, ex EKG, Blodtryck, suturtagning, assistera vid operationer och andra undersökningar/ingrepp m.
m. Du kommer arbeta med så väl vuxna som barn och tidigare arbete med barn är meriterande.
Du arbetar i nära samarbete med vårdcentralens övriga yrkesprofessioner för att tidigt upptäcka och förebygga ohälsa.
Vi erbjuder intressanta och varierande arbetsuppgifter.
Hos oss kommer du få fina kollegor. Vi har stor omtanke om varandra och nära till skratt vilket kännetecknar gänget.
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv undersköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
Du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga och arbetar för ditt team och verksamheten, du är serviceinriktad har ett helhetstänk och frågar om hjälp vid behov. Du är duktig på att prioritera och kan ändra fokus efter behov.
Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i väntrummet och i det personliga mötet.
Vi har korta beslutsvägar och välkomnar alltid kreativitet och nya idéer. Arbetet på Barncentrum är därför stimulerande och utvecklande med en hög grad av delaktighet, ansvar och möjligheter.
Möjlighet finns till andra ansvarsfunktioner på mottagningen så som tex hygienombud eller andra funktioner.
Kunskap i systemet Cosmic och Flexlab är meriterande.
Anställning och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på 50-60%. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde snarast, eller enl överenskommelse.
Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Malin Friberg, malin.friberg@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Om mottagningen
Uppsala Barncentrum & Vårdcentral ligger i fina lokaler mitt i centrala Uppsala med närhet till butiker, mataffär och kommunala förbindelser. Det som kännetecknar vårt arbete är helhetsansvar, samarbete och kvalitét.
Hos oss har vi samlat de resurser som behövs för att kunna erbjuda en högkvalitativ vård till alla våra patienter. Vi har en samlad kompetens för att ta hand om barn, vuxna och äldre och är först i Sverige med att ha startat en vårdcentral som nischat sig särskilt mot barnfamiljer.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, patienter, varandra och vår omvärld. För mer information besök gärna vår hemsida https://primavard.se/uppsala-barncentrum-och-vardcentralOm företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/67".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699)
Uppsala Barncentrum & Vårdcentral Kontakt
Malin Friberg 0701674056
