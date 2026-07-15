Undersköterska, vikariat till Ungdomsmottagningen i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-07-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med frågor gällande ungas sexualitet och hälsa? Är du kreativ, nytänkande och trivs med att bedriva utvecklingsarbete? Då kanske detta är en tjänst för dig - välkommen till oss på Ungdomsmottagningen i Malmö!
I Region Skåne finns nio fysiska Ungdomsmottagningar (UM) och UM Skåne Online. Vi är organiserade i fem områden med varsin enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Malmö är Skånes största enhet med drygt 40 anställda.
Våra ungdomsmottagningar är välfungerade och trivsamma arbetsplatser med engagerade medarbetare. Personalen består av kuratorer, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i tvärprofessionella team. Vår målgrupp är ungdomar från 12 år och upp till och med 24 år. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom områden som sexuell hälsa, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar samt fysisk och psykisk ohälsa. Vill du veta mer om oss är du välkommen att besöka www.umo.se.
Hos oss är ingen fråga för liten eller oviktig.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en undersköterska till vårt team på ungdomsmottagningen i Malmö! Tjänsten avser ett vikariat på 1 år. Hos oss erbjuds du en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra.
Din roll som undersköterska hos oss är viktig då du tar emot ungdomarna i väntrummet och receptionen. Du kommer att hjälpa ungdomarna tillrätta, boka tider, ge kortare information, dela ut kondomer, kortare samtal gällande sexuellt överförda infektioner (STI) och säkrare sex, journalföring i PMO samt vid behov informera om andra enheter. I dina arbetsuppgifter ingår även arbete på blodtrycksmottagning samt posthantering, beställning av förråd och tvätt, medverka i utåtriktad verksamhet såsom studiebesök. Vid behov assisterar du också vår läkare vid undersökningar.
Arbetet sker i samarbete med mottagningens övriga yrkesgrupper. Din specifika kompetens är av stor vikt för att teamet ska kunna erbjuda våra besökare ett gott tvärprofessionellt omhändertagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på mottagning och/eller i reception. Därtill ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i PMO, schemaläggning samt en bred IT-kunskap.
Du som person är lyhörd, kommunikativ samt ser ett trevligt bemötande och god service som självklarheter. Vidare är du stresstålig och har förmågan att arbeta effektivt såväl självständigt som i nära samarbete med dina kollegor. Du är serviceminded, har en positiv grundsyn och en genuin vilja att arbeta förebyggande. Arbetet förutsätter ett stort engagemang och respekt för ungas livsvillkor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Tidsbegränsat vikariat, 1 år.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
123 45 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
(Tillgänglig för frågor v 30-33)
Magdalena Ekström, Enhetschef magdalena.ekstrom@skane.se 0724-660159 Jobbnummer
10003009