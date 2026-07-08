Undersköterska, vikariat
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-08
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Välkommen till Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral! Vi är en väletablerad enhet belägen i Östra Göteborg, en stadsdel som befinner sig i stor utveckling. Lokalerna är fräscha och ljusa med goda kommunikationer till centrum alldeles i närheten. Vi är 46 personer som inom olika professioner arbetar här och har cirka 14 350 listade personer i olika åldrar. I samma byggnad finns BVC, rehabmottagning och barnmorskemottagning. Vi arbetar för en god kommunikation över yrkesgränserna och strävar efter att ta tillvara på den massiva kunskap som finns bakom varje medarbetare. Eget inflytande och möjlighet att påverka över planering, tidbok och arbetsuppgifter anser vi vara en förutsättning för en god arbetsmiljö. Vi utökar nu vår verksamhet och söker dig som önskar att vara med i utvecklingen.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av självständigt arbete i laboratoriet med provtagning och kontroller, att assistera läkare vid sårskador och enklare operationer samt utföra vanligt förekommande undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning. Även arbetsområden som såromläggningar, suturtagning och att ansvara för egen mottagning kan komma att ingå. Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Förrådsbeställning och iordningställande av undersökningsrum ingår i det dagliga arbetet.
Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral eller inom hemsjukvård, samt av venös provtagning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och att driva egen undersköterskemottagning.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt vara flexibel.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Intervjuer sker löpande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gamlestadsvägen 4 (visa karta
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415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan, Gamlestadstorget vårdcentral Kontakt
Anita Weidenholt, Kommunal 073-4039649 Jobbnummer
9997087