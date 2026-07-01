Undersköterska Vårdcentralsjouren Örebro
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-07-01
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Vi söker just nu en undersköterska till Vårdcentralsjouren Örebro.
Vårdcentralsjouren är en arbetsplats som erbjuder dig trevliga kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och är en arbetsplats där vi dagligen möter patienter som är i behov av snabb bedömning i primärvården. Vårdcentralsjourens mottagning finns på Skebäcks Vårdcentral och har öppet kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen är varierat och förändras utifrån vilka patienter som kommer till mottagningen och vilka hälsoproblem dessa patienter behöver hjälp med. Som undersköterska möter du patienter som kommer till mottagningens provtagning eller assisterar vid läkar- och sjusköterskebesök på mottagningen. Med din omvårdnad och fina bemötande skapar du värde för patienterna och dina kollegor. I arbetet ingår allehanda mottagningsuppgifter som omläggnin/sårvård, EKG-undersökningar, assistera vid sutureringar, m m.
Mottagningen bemannas förutom med dig som undersköterska även med jourlläkare, medicinsk vårdadministratör, och sjuksköterska. Stor del av arbetet sker i nära samarbete och genom tät kommunikation med det övriga teamet på plats på mottgagningen och som undersköterska har du ansvar för provtagning och jourlaboratioriet.
De flesta medarbetarna på arbetsplatsen kombinerar sin tjänstgöring med arbete på ytterligare en arbetsplats för att få balanserat i schemat mellan dag och kvällstjänstgöring. Denna möjlighet på arbetsplatsen öppnar upp möjligheter för dig att fördjupa eller bredda den egna kompetensen inom ytter områden inom vården.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan. Vi söker dig som:
Är trygg i din yrkesroll och kan fatta självständiga beslut och tillsammans i team
Trivs i en varierad och stundtals tempofylld arbetsmiljö
Har god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
Har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot både patienter och kollegor
Meriterande är erfarenhet av arbete inom primärvård, akutsjukvård eller liknande verksamhet, att du har kunskaper i omläggning/sårvård samt erfarenhet av provtagning och hantering av prover.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Carl Gälman carl.galman@regionorebrolan.se 019-602 30 13 Jobbnummer
9987539