Undersköterska/vårdbiträde till Trollflöjtens vårdboende
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-03-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är redo för din nästa utmaning, att jobba med ung demenssjukdom. Välkommen till oss på Trollflöjten!
Här på Trollflöjten bor demenssjuka under 65 år vilket gör att du och dina kollegor är en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag. Arbetet som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att tillgodose den enskildes individuella behov. Att drabbas av ung demens är omvälvande, både för den drabbade och för anhöriga. Beteendet förändras och personen kan exempelvis börja uppträda aggressivt eller få hallucinationer. Hot- och våldsituationer förekommer. I arbetet kommer du bemöta brukarens oro.
Som undersköterska/vårdbiträde kommer du att arbeta för att skapa möjlighet till social samvaro och delta i olika aktiviteter. I tjänsten ingår även omvårdnadsuppgifter, vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser. På Trollflöjten arbetar vi utifrån IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Promenader och andra hälsofrämjande insatser är en viktig del av arbetssättet. Vårt arbete präglas även av ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att se till det friska och locka fram personens egna förmågor.
I tjänsten kommer du också få möjlighet till utveckling i din roll, då du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap för ett antal individer. Detta innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du, tillsammans med den enskilde, planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplanen och dokumenterar i systemet Treserva.
Din arbetsplats
Trollflöjten är ett vårdboende som riktar sig till personer under 65 år med demenssjukdom. Boendet ligger centralt med närhet till stadsbiblioteket, Kungsträdgården samt Konsert och Kongress. Huset består av totalt tre våningar, varav Trollflöjtens lägenheter finns på våningsplan ett och två. På varje våning finns nio lägenheter med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum.
Medarbetarna på Trollflöjten arbetar efter att finna lösningar för varje individ och deras livssituation. Arbetsgruppen består idag av 26 medarbetare med olika professioner så som undersköterska, specialistundersköterska samt Silviasjuksköterska. Vi är måna om varandra och vill att alla ska trivas hos oss. Det är naturligt för oss att vara välkomnande, hjälpsamma, flexibla och samarbeta med varandra, vi vill ha ett trivsamt klimat. Aktiviteter med våra äldre är ett viktigt inslag i vardagen och vårt centrala läge bidrar ofta till kulturella inslag i aktiviteterna. Vi anordnar utflykter, museibesök, fester med dans och god mat samt gruppgymnastik. Utöver detta arbetar vi med Senior alert och BPSD kvalitetsregister.
Hos oss är arbetstiden förlagd till dag, kväll och helg. Vi är just nu med i en schemapilot som löper året ut där vi får vara med och påverka/önska hur arbetstiden ska schemaläggas.
Du som söker
Vi söker dig i första hand som är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen samt har erfarenhet av demenssjukdom. Du som har en godkänd gymnasieutbildning i kombination med demenserfarenhet är också välkommen att söka. Meriterande för tjänsten och som vi ser är önskvärt är erfarenhet och/eller kunskap om psykiatri och ha arbetat med yngre med demenssjukdom. Önskvärt om du också har kännedom/erfarenhet om arbetssättet IBIC, salutogent förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande då det kan förekomma utåtagerande beteende. B-körkort för manuell växel är ett plus då vi ibland använder oss av en minibuss och åker iväg på utflykt.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Du har förmåga att använda digitala verktyg och det är krav med tidigare erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har även en förmåga att ta initiativ och sätta igång aktiviteter.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16954
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Weidefelt camilla.weidefelt@linkoping.se 013-205632
9817610