Undersköterska/vårdbiträde till Skurholmens hemtjänst
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-01-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej! Vad kul att du är intresserad av jobbet som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten!
Vi söker en ny kollega till vårt glada gäng på Skurholmens hemtjänst. Vår lokal ligger på Rödkallens väg 10 där vi träffas inför varje arbetspass och fördelar ut dagens hembesök och uppdrag. Du får introduktion med en erfaren kollega så att du får en trygg grund att stå på när du börjar hos oss.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Jobbet inom hemtjänsten innebär att ge individuellt anpassat stöd och omvårdnad till människor i deras hem, där du skapar trygghet och förbättrar deras vardag. Rollen kräver att du hanterar ett varierat arbete och högt tempo, med många arbetsuppgifter som ska utföras på ett noggrant och effektivt sätt med hög kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår även att ge läkemedel efter delegering från sjuksköterska.
Du kommer att arbeta nära tillsammans med ett team av olika yrkesprofessioner för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för brukarna. En del av ditt arbete innebär att dokumentera enligt socialtjänstlagen i systemet Pulsen Combine.
Arbetstiderna är varierande och du arbetar efter schema dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning samt ett genuint intresse och engagemang för att jobba med människor. Vidare ska du som söker:
• ha relevant erfarenhet
• ha B-körkort
• ha god digital kompetens
• kunna uppvisa betyg i svenska motsvarande årskurs 9
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Som person är du relationsskapande, lösningsorienterad samt samarbetsorienterad. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga kompetenser.
Låter det här som något för dig? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss - vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299992". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jenny Karlsson 0920-453000 Jobbnummer
9686383