Undersköterska/vårdbiträde till Östermalms hemtjänst
Kiruna kommun, Hemstöd / Undersköterskejobb / Kiruna Visa alla undersköterskejobb i Kiruna
2025-12-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Hemstöd i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vara behjälplig hos brukare efter behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttning, aktiviteter. Stödja det friska hos brukare och arbetar för att ha individen i centrum.Kvalifikationer
Söker dig som främst har studerat vård och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning eller har erfarenhet inom vård och omsorg. Bemötande och professionellt förhållningssätt är A och O inom vården, vilket vi lägger stor vikt vid.
Även kunna skapa trygghet för den du vårdar och dess anhöriga. Ett gott samarbete med olika professioner och medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller känner dig bekväm med att arbeta i våra administrativa system Combine och Personec.
Vi ser även att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du behärskar finska, meänkieli eller samiska samt har minst tre års erfarenhet inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård.
B-körkort är ett krav
Belastningsregister:
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Hemstöd Kontakt
Enhetschef
Nina Vanhapiha nina.vanhapiha@kiruna.se 0980-70534 Jobbnummer
9658501