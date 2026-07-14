Undersköterska/vårdbiträde till Norrmalm hemtjänst
Kiruna kommun, Hemstöd / Undersköterskejobb / Kiruna Visa alla undersköterskejobb i Kiruna
2026-07-14
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För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Ditt arbete som undersköterska/ vårdbiträde på Norrmalm hemstöd kommer vara att planera, utföra och dokumentera vård- och omsorg utifrån varje enskild brukares förutsättningar, behov och önskemål. Dina arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg, vård och aktiviteter för att känna välbefinnande så långt det är möjligt. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och du kommer att utföra arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen efter delegering från sjuksköterska. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas, och vara med och utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial vårdutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Vi värdesätter att du har erfarenhet av äldreomsorgen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vilket innebär att du är flexibel och trygg i din yrkesroll, samt kan arbeta självständigt såväl som i grupp. B-körkort är meriterande. Hälso- och sjukvårdsuppgifter förekommer i arbetet.
En merit är att du har kunskaper i minoritetsspråk, såsom samiska, meänkieli eller finska. En merit är även om du har kunskaper i de IT system som används inom hemtjänsten: Lapscare, Phonirocare samt Procapita.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. .
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun tillämpar individuella och differentierade löner. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få ett för dig aktuellt lönespann presenterat vid intervjutillfället. Vi vill gärna att du läser information om våra kollektivavtal, lokala avtal och vad vi som arbetsgivare har ett erbjuda innan vi träffar dig en för eventuell intervju, de hittar du här: https://kiruna.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare.html
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
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981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Hemstöd Kontakt
Enhetschef Centrala hemtjänst
Amalia Sunna amalia.sunna@kiruna.se Jobbnummer
10002055