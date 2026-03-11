Undersköterska/vårdbiträde till Midskogens vård- och omsorgsboende
2026-03-11
Hej! Vad roligt att du också vill ha ett meningsfullt jobb! Vi på Midskogens vård- och omsorgsboende söker nu nya kollegor som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Boendet ligger på Gymnasievägen 6-8 i Luleå och består av nio avdelningar. Sex av dessa erbjuder vanliga vård- och omsorgsplatser, medan tre är profilavdelningar med inriktning mot korttidsverksamhet, yngre personer med demenssjukdom samt svår BPSD-problematik. Just nu har vi fem lediga tjänster placerade på våra vanliga vård- och omsorgsavdelningar. Fyra av tjänsterna innebär varierande arbetstider och passar dig som trivs med att arbeta skift, med pass fördelade över dag, kväll och helg enligt schema. En av tjänsterna är förlagd till nattarbete. I din ansökan får du ange vilken avdelning du helst vill arbeta på.
Hos oss är det inte bara ett jobb - du får en plats i ett härligt gäng där vi stöttar och lär av varandra. Här får du en trygg start med en introduktion tillsammans med erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling - vi ger dig alla verktyg du behöver för att växa i din roll. Och ja, vi är måna om att du ska trivas också.
Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde hos oss är varierande och du arbetar för att brukarna ska kunna leva ett så värdigt och självständigt liv som möjligt trots eventuella funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter enligt PPP (praktisk professionell planering). Att utföra arbetet med kvalitet är viktigt för oss och är något som vi arbetar aktivt med. Med brukaren i fokus och med stöd av vår gemensamma värdegrund arbetar du för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar som är anpassade efter individuella behov. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, mobilisering och förflyttning, socialt stöd samt läkemedelshantering. Dokumentation är en viktig del av arbetet och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning och ett starkt engagemang för människor och som trivs i ett arbete där du får arbeta nära och göra skillnad för andra. Vidare ska du som söker ha: * Godkända betyg i svenska, som lägst motsvarande årskurs 9.* God digital kompetens och kan hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt har förmågan att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och/eller har erfarenhet av liknande arbete, samt om du har erfarenhet av dokumentation.Som person är du strukturerad, samarbetsorienterad och trygg. Vi värdesätter dina personliga kompetenser högt i denna rekrytering.Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Om arbetsplatsen
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
