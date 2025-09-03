Undersköterska/vårdbiträde till Malmuddsgårdens vård- och omsorgsboende!
2025-09-03
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av detta jobb hos oss. Vi söker nu fler kollegor till Malmuddsgårdens vård- och omsorgboende och hoppas att du är en av dom! Boendet ligger på Malmuddsvägen 2 i Luleå och har 36 lägenheter. På arbetsplatsen kommer du tillsammans med ett gäng härliga och kompetenta kollegor bidra till meningsfullhet för boendets brukare.
Vi erbjuder dig som anställd olika möjligheter för arbete inom vår verksamhet. Som anställd kommer du arbeta på schema: dag, kväll och helg. Ditt schema kan anpassas efter dina önskemål och verksamhetens behov. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning.
Arbetet som vårdbiträde/undersköterska hos oss är varierande och du arbetar för att brukarna ska kunna leva ett så värdigt och självständigt liv som möjligt trots eventuella funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter enligt PPP (praktisk professionell planering).
Med brukaren i fokus och med stöd av vår gemensamma värdegrund arbetar du för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar som är anpassade efter individuella behov. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, mobilisering och förflyttning, socialt stöd samt läkemedelshantering.
Dokumentation är också en viktig del av arbetet och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning samt ett genuint intresse och engagemang för att jobba med människor. Vidare ska du som söker:
• Ha erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
• Ha god digital kompetens
• Ha läst- och kan uppvisa godkända betyg i svenska som lägst motsvarande årskurs 9
• Ha ett intresse för- eller erfarenhet av arbete enligt PPP (praktisk professionell planering)
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Som person är du hänsynstagande, lösningsorienterad och samarbetsorienterad. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Låter detta som jobbet för dig? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan. Vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Monica Nilsson 0920-45 30 00 Jobbnummer
9490350