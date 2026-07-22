Undersköterska/vårdbiträde till Kopparsvanens äldreboende
Åtvidabergs Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åtvidaberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åtvidaberg
2026-07-22
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I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
4 plats(er).
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt – vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker undersköterskor/vårdbiträde till Kopparsvanens äldreboende 1-7!
I samband med att en av våra avdelningar omvandlas till en demensinriktad avdelning förstärker vi nu vår bemanning och söker fler engagerade medarbetare som vill bidra till trygghet och omsorg på vårt äldreboende, under dygnets alla timmar. Vår målsättning är att leverera insatser med kvalitet genom en god planering med både brukaren och medarbetaren i fokus.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Inom ramen för ditt uppdrag ansvarar du för att utföra individanpassat omsorgsarbete enligt gällande genomförandeplan på äldreboendet Kopparsvanen 1-7. Du hjälper brukare med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, påklädning och måltider och arbetar för att skapa trygghet och ge socialt stöd.
Du bidrar till att ge våra brukare en meningsfull dag och med strävan att bibehålla det friska.
I arbetsuppgifterna ingår det även att observera och rapportera förändringar i hälsotillstånd samt säkerställa korrekt dokumentation och hantera mediciner utifrån delegering. Arbetet kräver ett stort ansvarstagande, självständighet och ett gott samarbete med kollegor.
I arbetsuppgifterna ingår även att vara kontaktperson för en eller två brukare på avdelningen. Kontaktmannen för dialog med anhöriga och ser till att genomförandeplanen är uppdaterad.
Du som söker
Vi ser gärna att du som söker är utbildad undersköterska och det är även meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom demens.
För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel, lyhörd och har en god empatisk förmåga. Vi ser att du är självgående och tar ansvar för din uppgift med individen i fokus. Vidare ser vi att du är lugn och stabil i stressade situationer och har lätt för att samarbeta med andra.
Dokumentation är en viktig del i arbetet och ställer krav på att du har en god språklig förståelse i det svenska språket, både muntligt och skriftligt samt att du har viss datorvana.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid eller heltid, med hänsyn till önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336869". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs Kommun
(org.nr 212000-0415)
Box 206 (visa karta
)
597 25 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Åtvidabergs kommun Kontakt
Kommunal Öst atvidaberg.ost@kommunal.se Jobbnummer
10008921