Undersköterska/vårdbiträde till Kallkällans och Östermalms hemtjänst
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-08-29
Varje dag i hemtjänsten gör du skillnad ett leende, ett samtal, en hjälpande hand kan betyda allt. Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker nu nya medarbetare till hemtjänsten på Kallkällan och på Östermalm två härliga verksamheter med samma engagemang och arbetsglädje.
Här tar vi oss fram mellan besöken med cykel eller till fots frisk luft och rörelse ingår på köpet.
• På Kallkällan utgår vi från lokalen på Lingonstigen 235.
• På Östermalm utgår vi från lokalen på Lulsundsgatan 42.
Inför varje arbetspass samlas vi i respektive lokal, fördelar dagens besök och ser till att alla känner sig redo för dagen. När du börjar hos oss ser vi till att du får en personlig introduktion tillsammans med en erfaren kollega som hjälper dig att komma in i arbetet på bästa sätt.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuellt anpassat stöd och omvårdnad i människors hem. Du är med och skapar trygghet, livskvalitet och gör vardagen lite lättare för dem vi finns till för.
Arbetet är omväxlande och stundtals i ett högt tempo, där du behöver vara noggrann och arbeta med kvalitet i allt du gör. Till arbetsuppgifterna hör även att ge läkemedel efter delegering från sjuksköterska.
Du blir en del av ett engagerat team där olika yrkesroller samarbetar för att ge bästa möjliga stöd till våra brukare. En viktig del av arbetet är också att dokumentera enligt socialtjänstlagen i systemet Pulsen Combine.
Arbetstiderna varierar och du arbetar enligt schema med dag-, kvälls- och helgpass.Kvalifikationer
Vi söker dig som möter andra med värme och en positiv inställning, och som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Som person är du relationsskapande, lösningsorienterad och stabil. Som person skapar du förtroende och trygghet i mötet med brukare, visar respekt och samarbetsförmåga gentemot kollegor, tar initiativ och hittar lösningar på oförutsedda situationer. Du känner dig trygg i din kompetens, hanterar stress med lugn och vågar be om hjälp när det behövs.
För uppdraget ser vi även att du:
• har relevant erfarenhet
• ha god digital kompetens
• kunna uppvisa betyg i svenska motsvarande årskurs 9
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska.
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
