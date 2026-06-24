Undersköterska/vårdbiträde till hemtjänst i Vällingby-Hässelby-Spånga
Allegio Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-24
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Om jobbet
Vi söker sommarvikarier till vårt team inom hemtjänst i Vällingby
Hos oss arbetar du med att ge omsorg och service till kunder i deras hem och blir en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och trygghet.
Allegio är ett familjeomsorgs företag som vill göra skillnad. Idag har vi över 3000 kunder i vårt avlånga land som har valt oss som sin utförare. Vi erbjuder vård, omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst.
Du behöver trivas i att arbeta i team och samtidigt kunna arbeta självständigt. Det är ett krav att du talar svenska och har körkort.
Det är inte ett krav att du tidigare arbetat i hemtjänsten. Har du ett intresse, driv och vilja att ge den bästa omsorgen i hela Stockholm så hjälper vi dig med resten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: marzieh.mohseni@allegio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975), http://www.allegio.se
Siktgatan 1 (visa karta
)
162 50 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Omsorg Västerort Kontakt
Verksamhetschef
Marzieh Mohseni marzieh.mohseni@allegio.se 076 698 57 57 Jobbnummer
9977870