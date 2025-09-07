Undersköterska/Vårdbiträde till hemtjänst
Amare Omsorg AB / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2025-09-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amare Omsorg AB i Örebro
Vi på Amare Omsorg strävar efter att vara den mest engagerande hemtjänstleverantören.
Vi på Amare Omsorg erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, positiva arbetsmiljöer med kompetenta chefer och möjligheter till både utbildning och utveckling.
Vi söker nu efter kvalificerade medarbetare för att utöka vårt dedikerade team inom hemtjänst i Örebro.
Är du en engagerad och erfaren person som brinner för att arbeta med människor?
Då är du precis den vi letar efter!
Hos Amare Omsorg får du möjlighet till en varierad och ansvarsfull arbetsroll med utmärkta chanser till kompetens- och karriärutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att ge stöd i kundernas vardag genom omvårdnad, hygien, städning, inköp, tvätt, måltider, promenader och medicinhantering.
Som anställd hos oss utför du omsorgsarbete och stöttar våra kunder i deras dagliga liv.
Vi värdesätter kundens behov och önskemål och ser till att planering och genomförande sker utifrån detta.
Arbetet innefattar även social dokumentation samt samarbete med kollegor, HSL-personal, biståndshandläggare och anhöriga.
För att bli en del av vårt team söker vi medarbetare som innehar följande kompetenser:
• Svenska i tal och skrift.
• Arabiska och syrianska i tal.
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg.
• Erfarenhet av social dokumentation.
• God datorvana.
• B-körkort.
Vi ser gärna att du är kommunikativ och lyhörd gentemot både kunder och kollegor samt har förmågan att anpassa dig till olika situationer och omständigheter i kundernas hem.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Amare Omsorg är ett nyetablerat företag inom vård och omsorg i Örebro kommun och söker nu passionerade och engagerade medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa och bidra till företagets utveckling.
Rekrytering pågår löpande, och vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på kontakt@amareomsorg.se
Välkommen att bli en del av Amare Omsorg och bidra till att skapa en positiv inverkan i våra kunders liv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: kontakt@amareomsorg.se Arbetsgivare Amare Omsorg AB
(org.nr 559411-3457) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9496021