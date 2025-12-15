Undersköterska/vårdbiträde till Gammelstads hemtjänst
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-12-15
Hej! Vad roligt att du är intresserad av den här tjänsten hos oss! Vi söker dig som vill spela roll för människor i deras vardag tillsammans med vårt fantastiska gäng på Gammelstads hemtjänst.
Vår lokal ligger på Stadsötorget 2 där vi träffas inför varje arbetspass och fördelar ut dagens hembesök och uppdrag. För att du ska få en trygg grund att stå på när du börjar hos oss erbjuder vi dig praktisk introduktion med en erfaren kollega och ett gäng digitala utbildningar. Om du inte har vårdutbildning erbjuder vi dig möjligheten att studera till undersköterska.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Din viktiga roll:
• Ge individuellt anpassat stöd och service till våra brukare för att säkerställa en kvalitativ omvårdnad i deras hem.
• Delta i ett team av olika yrkesproffs som strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra brukare.
• Dokumentera i Pulsen Combine enligt socialtjänstlagen.
Arbetstiderna är varierande och du arbetar efter schema dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse och engagemang för att ge stöd och hjälp till människor i deras vardag. Vidare ska du som söker ha:
• Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen
• God digital kompetens
• Betyg i svenska motsvarande årskurs 9
• B-körkort
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska samt har erfarenhet av arbete i Combine.
Som person ska du vara stabil, samarbets- och lösningsorienterad. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
