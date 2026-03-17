Undersköterska/Vårdbiträde till enheten Tullgatan 40 AD
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende / Undersköterskejobb / Borgholm Visa alla undersköterskejobb i Borgholm
2026-03-17
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende i Borgholm
Vi söker nu en engagerad och erfaren undersköterska/vårdbiträde till enheten A/D på Tullgatan 40. Som medarbetare hos oss är du noggrann, ansvarstagande och har ett genuint engagemang för äldres välmående. Socialförvaltningen i Borgholm är en plats där omtanke, kvalitet och arbetsglädje står i centrum.
Centralt beläget i Borgholm finns Tullgatan 40 med vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv svikt. I Borgholms kommun arbetar äldreomsorgen med individanpassad vård, trygghet i vardagen och ett stort fokus på kvalitet och arbetsmiljö. Samarbete och verksamhetsutveckling är för oss en självklarhet. I arbetet ingår det att genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Vi söker nu en undersköterska/vårdbiträde till Tullgatan 40 enheten A/D, på tillsvidaretjänst. Vill du, tillsammans med medarbetarna i vårt team, utveckla äldreomsorgen i Borgholms kommun?
Var med och skapa en meningsfull vardag på boendet. Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande.
Vad erbjuder vi?
En ny och modern arbetsmiljö där du får vara med och forma arbetssätt och rutiner
Ett tryggt och stöttande arbetslag med fokus på samarbete och kvalitet
Möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling
En arbetsplats där omtanke, respekt och arbetsglädje genomsyrar varje dag
Friskvårdsbidrag på 3 500 kr under 2026Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Du har din grundplacering på Tullgatan 40 A/D men har även arbetspass där du stöttar övriga enheter inom vård och omsorgsboende. Du arbetar med omsorg och stöd i vardagen. Du skapar en trygg och meningsfull vardag genom samtal, aktiviteter och social närvaro samt stödjer den enskilde i att behålla sin självständighet och integritet.
I arbetet som undersköterska/vårdbiträde, ger du omsorgstagarna god vård- och omsorg efter deras individuella behov. Du arbetar utefter socialtjänstlagen och utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och är utbildad undersköterska alternativt vårdbiträde med erfarenhet. Vi vill att du har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du har lätt att arbeta såväl självständigt som i team, är nyfiken, initiativtagande och ser det som en självklarhet att bidra till ett gott arbetsklimat. Vi söker dig som har goda datorkunskaper och vana vid administrativa arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där bemötande, samarbetsförmåga och engagemang ingår. Det är meriterande om du har arbetat inom äldreomsorgen tidigare.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Inför anställningen kommer du att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313003".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795)
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende
Enhetschef
Aldijana Masic aldijana.masic@borgholm.se 0485-884 24
9801229