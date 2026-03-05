Undersköterska/vårdbiträde till Ekan
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Vi söker dig som brinner för att ge omsorg och stöd till våra äldre på Ekan i vackra Arvidsjaur!
Som undersköterska på Ekan kommer du att spela en viktig roll i att skapa en trygg och trivsam miljö för våra äldre. Ekan är ett kommunens minsta särskilda boende med 8 platser. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
• Ge personlig omvårdnad och stöd i vardagen.
• Delta i planering och genomförande av vård- och omsorgsinsatser.
• Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor för att säkerställa en god vårdkvalitet.
• Dokumentera och rapportera i enlighet med gällande rutiner.
Önskade kvalifikationer:
• Undersköterskeutbildning eller annan relevant utbildning inom vård och omsorg.
• God samarbetsförmåga och empatiskt förhållningssätt.
• Förmåga att anpassa ditt arbetssätt och arbeta person centrerat utifrån varje vårdtagares behov.
Fördelar med att arbeta hos oss:
• Möjlighet att arbeta i en utvecklande arbetsmiljö med en positiv värdegrund.
• Närhet till naturen och ett brett utbud av fritidsaktiviteter.
• Möjlighet att bidra till en meningsfull och givande arbetsplats.
Aktuell anställning innefattar dag-, kvälls- samt helg tjänstgöring. Inom tjänsten kan du behöva tjänstgöra även på annan arbetsplats, utifrån ditt kompetensområde.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde 20260401 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan tillämpas.
Rekrytering sker löpande.
För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert).
Om du är en engagerad och omtänksam person som är redo att göra skillnad, så är det här en chans för dig att bli en del av vårt team på Ekan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten Kontakt
Boendechef
Linda Lindström 0960-16519 Jobbnummer
