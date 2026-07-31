Undersköterska/vårdbiträde till Blandarens hemtjänst
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-07-31
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vår arbetsgrupp på Blandarens hemtjänst!
Som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten hjälper du våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetsuppgifterna kan omfatta personlig omvårdnad, hushållssysslor och medicinska insatser. Det kan handla om allt från att hjälpa till med morgonrutiner, servera frukost och stödja vid dusch till att ge läkemedel eller följa med på en promenad.
Insatserna varierar beroende på individens behov och vi arbetar utifrån arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC), där den enskildes önskemål och förutsättningar står i fokus.
Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden tillsammans i team. Ni delar på uppdraget som kontaktperson, vilket innebär att du deltar i välkomstsamtal och tillsammans med den enskilde planerar och följer upp stödinsatserna. Du ansvarar också för genomförandeplaner och dokumentation i journalsystemet Treserva. I rollen ingår även samarbete med anhöriga och andra professioner kring den enskildes behov.
Din arbetsplats
Blandarens hemtjänst och trygghetsboende ligger centralt, bara några minuter från Linköpings resecentrum. Här arbetar omkring 30 undersköterskor och vårdbiträden tillsammans med hemsjukvårdens sjuksköterskor. Vi har 38 lägenheter i vårt trygghetsboende och ansvarar samtidigt för hemtjänsten i den centrala stadskärnan.
Verksamheten är organiserad i tre team: Ett inne-team som arbetar i trygghetsboendet och två ute-team som arbetar i ordinärt boende.
Kontinuitet är en viktig del av vårt arbetssätt. Därför planerar vi insatserna så att samma medarbetare möter samma personer under dagen. Det skapar trygghet för den enskilde, stärker relationerna och ger oss bättre möjligheter att tidigt upptäcka förändringar i hälsa och mående.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning. Har du en godkänd utbildning som undersköterska är det meriterande. Du har erfarenhet av arbete eller praktik inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som har demenssjukdom samt om du har kunskap om lågaffektivt bemötande och ett salutogent förhållningssätt.
Eftersom arbetet innebär mycket kontakt med brukare, anhöriga och kollegor behöver du kunna kommunicera väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har god vana av att använda digitala verktyg i ditt arbete. Har du erfarenhet av dokumentation i journalsystem är det meriterande.
För tjänsten behöver du kunna cykla.
Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunicerar tydligt. Du har också en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors situation och behov. Genom ett professionellt bemötande bidrar du till trygghet och god omsorg.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Två tillsvidareanställningar och ett vikariat till och med 2027-06-07.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 17630
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Leanlink (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Lena Järnland Lena.Jarnland@linkoping.se +4613207951 Jobbnummer
10016873