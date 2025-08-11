Undersköterska/vårdbiträde till Bergstadens vård- och omsorgsboende
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
Hej!
Vill du göra skillnad på riktigt?
Hos oss får du chansen! Till Bergstadens vård- och omsorgsboende söker vi nu nya kollegor som vill vara med och bidra till trygghet, glädje och livskvalitet varje dag. Vi är ett mindre boende med endast 24 brukare, vilket ger en familjär och personlig atmosfär där varje individ blir sedd. Här möts du av värme, omtanke och en vacker innergård. Välkommen att bli en del av vårt fantastiska sammansvetsade team! Tjänsten är på heltid och du arbetar enligt schema dag/kväll/helg. Tillträde sker enligt överenskommelse. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge vård och omsorg till människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, mobilisering och förflyttning samt socialt stöd och läkemedelshantering. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.
Hos oss finns det utrymme att växa både i din roll och som person. Vi söker dig som trivs med att ta ansvar för arbetsplatsens olika områden samt ser vikten av god anhörigdialog. Hos oss gör just det skillnad varje dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning samt ett genuint intresse och engagemang för att jobba med människor. Vidare ska du som söker:
• ha erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• ha god digital kompetens
• kunna uppvisa godkända betyg i svenska som lägst motsvarande årskurs 9
Vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska. Som person är du trygg, strukturerad och har en god förmåga att skapa och vårda relationer.
Tycker du att det här låter intressant? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team - vi ser verkligen fram emot att läsa din ansökan och få veta mer om just dig!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
