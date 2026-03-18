Undersköterska/Vårdbiträde till Antnäs hemtjänst!
2026-03-18
Hejsan!Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? Då kanske du är vår nya kollega! På Antnäs hemtjänst blir du en del av en positiv och trivsam arbetsgrupp där vi stöttar varandra och har ett gott samarbete samtidigt som vi varje dag skapar trygghet och livskvalitet för våra brukare. Vårt team präglas av engagemang, arbetsglädje och en stark vilja att göra ett bra jobb.Antnäs är en by ca 18 km utanför Luleås stadskärna. Vi startar dagen tillsammans i vår lokal på Gevärsvägen 1, där vi går igenom dagens uppdrag innan vi ger oss ut. Vi arbetar över ett stort och vackert område söder om Luleå genom Antnäs och övriga Sörbyar. Eftersom området är geografiskt brett tillbringar du en del tid i bilen, vilket också ger möjlighet till reflektion och återhämtning mellan kundbesöken.
Arbetstiderna varierar, med start från kl. 07:00 och arbete vissa dagar fram till 21:30, vilket innebär att tillgång till bil är nödvändigt då kollektivtrafiken inte alltid passar. För att du ska få en trygg start erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion. Tillträde sker enligt överenskommelse. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: www.lulea.se/anstallningFlyttar
du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten erbjuder du omsorg och stöd till våra brukare i deras egna hem. Du genomför besök både självständigt och tillsammans med kollega, och möter flera olika brukare under en arbetsdag. Antalet besök per pass varierar. Dina arbetsuppgifter är både omväxlande och viktiga. Du arbetar för att ge våra brukare möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv, trots eventuella funktionsnedsättningar eller sjukdomar. I ditt arbete ingår att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att ge bästa möjliga vård och stöd, anpassat efter varje brukares behov och förutsättningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Personlig omvårdnad.
• Mobilisering och förflyttning.
• Socialt stöd.
• Läkemedelshantering.
• Dokumentation i brukares journaler enligt socialtjänstlagen.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst krävs ett genuint intresse och engagemang för att ge stöd och hjälp till människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar. Du behöver även ha:* God digital kompetens och kunna hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt ha förmåga att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov.* Godkända betyg i svenska, som lägst motsvarande årskurs 9.* B-körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetsplatsen
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, är utbildad undersköterska, har vana av dokumentation och tidigare har haft medicindelegering.
Som person är du stabil och hänsynstagande samt har förmåga att självständigt hitta lösningar på uppkomna problem.
Tycker du att detta låter som en spännande möjlighet? Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser verkligen fram emot att ta del av den!
Om arbetsplatsen
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Heidi Johansson 0920-45 30 00
9804756