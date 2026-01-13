Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde till Smedjans korttidsenhet
2026-01-13
Vill du vara en del av något större? Är du redo att göra skillnad i människors liv varje dag? Då är det dags att ta steget och bli en del av vårt fantastiska team av omsorgspersonal i vår kommun!
Vår verksamhet står inför nya utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld.
För att kunna erbjuda en högkvalitativ och anpassad service till våra omsorgstagare, behöver vi förstärka vår personalstyrka med kompetenta och engagerade medarbetare.
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde hos oss
Som medarbetare hos oss kommer du att vara del av ett team som jobbar personcentrerat och med ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifterna varierar från stöd i personlig vård, vardagsrehabilitering, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, samt samverkan med övriga professioner i teamet. I arbetsuppgifterna ingår även att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av hjälp och stöd. Hos oss får du också delta i utvecklingen i verksamheten via olika ombudsroller och i arbetet med olika nationella kvalitetsregister.
Ditt schema kommer vara förlagt till dag, kväll samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-01-13Profil
Som person tycker du om att arbeta i team samt har lätt för att möta och samarbeta med andra människor. Du är trygg i din yrkesroll samt har ett professionellt bemötande till boende och kollegor. Vidare vill du gärna lära nytt och deltar aktivt och engagerat i utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- har viss erfarenhet av medicinska insatser
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/smedjans-korttidsenhethttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=889410&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 27 januari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
