Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde till Hede Älvsåker hemtjänst
2026-03-30
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt - samtidigt som du får jobba i ett härligt gäng? Då kan Hede Älvsåker hemtjänst vara din nästa arbetsplats! Här arbetar ett engagerat team som brinner för kvalitet, utveckling och ett gott skratt under arbetsdagen.
Vårt område ligger dessutom bara ett stenkast från pendeln i Hede, vilket gör det superenkelt att ta sig hit från Göteborg. Hos oss är ingen dag den andra lik och du får möta människor där det verkligen betyder något. Känns det rätt i magen? Då vill vi gärna ha din ansökan!
Rollen som undersköterska, vårdbiträde och biträde hos oss
Som undersköterska, vårdbiträde eller biträde möter du människor med olika behov - i deras egna hem. Arbetet varierar och kan bestå av allt från personlig omvårdnad och vardagligt stöd till enklare medicinska insatser. Ingen dag är den andra lik, och det är just det som gör jobbet både stimulerande, meningsfullt och allt annat än tråkigt.
Vårt geografiska område sträcker sig idag från Älvsåker och Anneberg vidare mot Björkris. Från och med 1 april utökas området ytterligare och kommer då att sträcka sig ner mot Lygnern. Det innebär ännu mer variation i arbetsdagen, med både olika miljöer och fler möten med människor i olika livssituationer.
Du arbetar enligt schema med dag-, kvälls- och varannan helg-tjänstgöring, och du kör bil i tjänsten.
Utöver att tycka om och vara intresserad av människor krävs noggrannhet, flexibilitet och stresstålighet. Vi ser gärna att du är en positiv och lugn person som även är lösningsorienterad, ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med förslag på nya angreppssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- innehar B-körkort
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorghttps://karta.kungsbacka.se/publik/
Här kan du få en överblick av våra verksamheter i kommunen. Du hittar våra hemtjänster och boenden under "Stöd och omsorgstjänster"
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=908023&category=Timvikariat+&+Sommarjobb&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 april. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/148".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256)
Johan Staaf, enhetschef 0300-838180
9828311