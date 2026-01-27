Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde till Hede Älvsåker hemtjänst
2026-01-27
Vi söker nu ny omsorgspersonal till vårt team på Hede Älvsåker hemtjänst.
Här arbetar en mycket kompetent och engagerad personal med höga ambitioner. Vi vill ständigt utvecklas och höja kvaliteten i omsorgen. Låter detta som något för dig för dig? Ansök idag!
Rollen som undersköterska, vårdbiträde och biträde hos oss
Som undersköterska, vårdbiträde eller biträde kommer du möta människor med olika behov och du arbetar i deras hem. Det kan handla om stöd i vardagen, personlig hygien och medicinska insatser. Ena dagen är inte den andra lik och arbetet är stimulerande och blir aldrig tråkigt. Vårt geografiska område sträcker sig från Älvsåker och Anneberg till Björkris. Om du tycker om att följa naturens skiftningar under året, är möjligheterna stora till det.
Du kommer jobba efter ett schema som är förlagt till dag, kväll samt varannan helg. Du kommer köra bil i tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-27Profil
Utöver att tycka om och vara intresserad av människor krävs noggrannhet, flexibilitet och stresstålighet. Vi ser gärna att du är en positiv och lugn person som även är lösningsorienterad, ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med förslag på nya angreppssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- innehar B-körkort
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=889410&category=Timvikariat+&+Sommarjobb&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 10 februari . Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
