Undersköterska, Vårdbiträde & Biträde till Vallda hemtjänst
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka
2026-03-18
Nu söker vi dig som älskar att arbeta med människor och som vill göra skillnad för de vi är till för! Som omsorgspersonal i Vallda hemtjänst kan du förvänta dig landsbygd, grönt, fridfullt, hagar och idyll.
Du möts av glädje, utmaningar, framgång, motgång, energi, arbete utomhus och inomhus, kväll och dag. Du utvecklar värdefulla sociala förmågor att ha med dig i alla slags möten livet igenom.
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde hos oss
Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor med omsorgstagarens bästa i fokus. I ditt arbete kommer du möta människor med olika behov och arbeta i deras hem. I arbetet ingår praktisk hjälp som omsorg, stöd vid måltider och olika aktiviteter så du kommer jobba i ett flexibelt tempo. Du kommer få möjlighet att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter instruktion och delegering från sjuksköterska samt dokumentation som görs digitalt.
Du kommer köra bil i tjänsten och du utgår från ett schema som kommer vara förlagt till dag, kväll samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-03-18Profil
Du älskar att arbeta med människor, du är en glädjespridare som ger energi till dina omsorgstagare och kollegor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom att ta ansvar för arbetsuppgifterna och ett pålitligt och professionellt bemötande. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- innehar B-körkort
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=889410&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/131".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256)
För detta jobb krävs körkort.
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225
