Undersköterska, Vårdbiträde & biträde till Onsala hemtjänst i Kungsbacka
2025-08-18
Nu söker vi dig som älskar att arbeta med människor och som vill göra skillnad för de vi är till för! Är du utbildad eller studerande undersköterska eller vårdbiträde och har ett stort engagemang för att göra vardagen lite bättre för våra omsorgstagare? Då är den här tjänsten för dig!
Onsala hemtjänst är verksam i ett naturskönt område strax utanför centrum.
Vi kör elbilar till våra omsorgstagare och erbjuder gratis parkering. Hos oss blir du en del av ett starkt team där respekt, samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och biträde hos oss
Du kommer vara en del av en organisation där samarbete och engagemang är framträdande. Vi jobbar utifrån Kungsbackamodellen - ett arbetssätt där omsorgspersonalen tillsammans med omsorgstagarna utformar insatserna och planerar tiden utifrån deras individuella behov och önskemål.
I Kungsbacka vill vi att man ska få leva livet fullt ut och för oss i hemtjänsten innebär det att med lyhördhet och stort engagemang ger varje omsorgstagare, vård och omsorg utifrån beviljade behov och utifrån individens genomförandeplan. Det innebär att vi har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra.
Ditt arbetsschema kommer att omfatta både dag- och kvällspass samt pass varannan helg. Publiceringsdatum2025-08-18Profil
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande. Är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet och har förmåga att skapa delaktighet i vardagen för de vi är till för. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- innehar B-körkort
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse. Vi erbjuder också sommarvikariat med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=838580&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 1 september. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
