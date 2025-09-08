Undersköterska/vårdbiträde natt, timvikarie på Brogårdens äldreboende
Alingsås kommun, Äldreboende / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2025-09-08
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Äldreboende i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Brogårdens äldreboende består av 80 lägenheter fördelat på 8 avdelningar. Vi erbjuder ett hemtrevligt gruppboende för personer med demenssjukdom eller fysiska funktionsnedsättningar. Vårt arbetslag består av erfarna och engagerade medarbetare som brinner för att ge bästa möjliga omsorg. Vi tror på vikten av ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö, där alla bidrar med sina styrkor och där varje medarbetare känner sig värderad och uppskattad.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, både som individ och inom yrket, samtidigt som du gör en betydande skillnad i våra boendes liv.
Vi erbjuder dig:
• Introduktion och handledning som anpassas efter dina behov
• Utbildningar inom omvårdnad, förflyttningsteknik och digitala system
• Friskvårdsbidrag
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och vill arbeta som timvikarie natt hos oss på Brogårdens äldreboende.
Arbetet inom äldreomsorgen är omväxlande och individanpassat. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet.
I rollen arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor för att nå verksamhetens mål. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har och du kommer i huvudsak arbeta för att ge en god omvårdnad och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska. Du kommer löpande att föra social dokumentation.
Kommunikationen med brukare, närstående och kollegor sker på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. Du säkerställer att information både ges och tas emot på ett tydligt sätt. Du är noggrann med att lyssna in och visa förståelse för brukarnas, anhörigas, kollegors och chefers perspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad vårdbiträde eller undersköterska
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull, med ett stort intresse för att arbeta med människor. Du har förmåga att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå gemensamma mål. Med ditt intresse för att förstå och respektera andras perspektiv, bidrar du till att skapa ett positivt och respektfullt arbetsklimat.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsenheten för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka efter belastningsregister redan i ansökningsskedet. Inom äldreomsorgen begär du ut utdraget "kontrollera egna uppgifter". Kuvertet ska uppvisas obrutet.
Du kan beställa utdraget här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276578". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/omsorg-och-stod/aldre/boende/aldreboenden/brogardens-aldreboende/ Arbetsplats
Alingsås kommun, Äldreboende Kontakt
Enhetschef
Eva Blomgren Karlsson eva.blomgren-karlsson@alingsas.se Jobbnummer
9498309