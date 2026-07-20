Undersköterska/vårdbiträde natt till Valla Park vårdboende
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-07-20
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Valla Park vårdboende en ny kollega till natten. Som undersköterska/vårdbiträde på natten ansvarar du tillsammans med en kollega för ett av de två planen i huset. Nattpersonalen roterar, vilket innebär att du jobbar inom både somatik och demens. Det bidrar till ett varierande arbete samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kollegor.
Ditt pass börjar med att du får rapportering av kvällspersonalen samt läser journaldokumentation i Treserva. Under natten har du inplanerade omvårdnadsmoment, gör tillsyn och besvarar larm. Du ansvarar även för hushållsuppgifter såsom att tvätta, städa och duka för frukost. Du avslutar ditt arbetspass med att dokumentera i Treserva och ge muntlig rapportering till dagpersonalen.
I ditt arbete utgår du från IBIC (individens behov i centrum) och ett salutogent förhållningssätt där du fokuserar på det friska och stärker individens egna förmågor. Du tillämpar även lågaffektivt bemötande för att hantera olika situationer på ett lugnt och respektfullt sätt.
Arbetstiden är förlagd till vaken natt.
Din arbetsplats
Valla Park är ett vårdboende beläget i ett naturskönt område nära Gamla Linköping. Här finns 50 platser fördelat på tre somatiska avdelningar och tre demensavdelningar. Arbetet inom somatik och demensvård på Valla Park är omväxlande och meningsfullt. Du blir en viktig del av vårt engagerade, multiprofessionella team och bidrar till att skapa en meningsfull vistelse för våra brukare.
Vi använder BEATA, ett individanpassat arbetssätt med bland annat digitala tillsyner och digitalt larm, vilket ökar integriteten för brukare och minskar behovet av fysiska tillsyner.
Du som söker
Vi söker i första hand dig som har en godkänd vård- och omsorgsutbildning. För tjänsten är det ett krav att du har gymnasieutbildning samt erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg. Har du erfarenhet att arbeta med individer inom demens och/eller somatik ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av arbetsmetoden IBIC och erfarenhet av dokumentation i journalsystem är meriterande för tjänsten. Har du kunskap om salutogent förhållningssätt samt kännedom eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande är det ett plus.
Då arbetet innefattar kontakt med brukare och dokumentation behöver du kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Du förväntas även kunna använda digitala verktyg i ditt arbete.
Du arbetar bra tillsammans med andra människor och är lyhörd för människors olika behov. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Vidare är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du är även flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
För att säkerställa hög kvalitet i vår verksamhet ingår ett språktest i rekryteringsprocessen. Vid anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17570
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Verksamhetschef
Ursula Svensson ursula.svensson@linkoping.se +4613262704 Jobbnummer
10006431