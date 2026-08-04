Undersköterska, vårdbiträde, aspirant till hemtjänstgrupp Väst
Bodens Kommun / Undersköterskejobb / Boden Visa alla undersköterskejobb i Boden
2026-08-04
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Hemtjänstgrupp Väst söker en medarbetare.
Hemtjänsten arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
Att arbeta i hemtjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper personer i deras egna hem, men även i utomhusmiljö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är iordningställande av måltid, av- och påklädning samt personlig hygien. Ledsagningar/promenader och avlastningar samt serviceinsatser förekommer även i dina arbetsuppgifter. Efter att ha arbetat en tid kan medicinska arbetsuppgifter bli aktuella och ges då på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning och när du känner dig redo.
Du erbjuds praktisk introduktion så att du känner dig trygg med dina kommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har ett intresse av att arbeta med människor, en ambition att ge ett gott bemötande samt har en vilja att lära och utvecklas inom ditt arbete.
Meriterande är om du är undersköterska, har annan vårdutbildning alternativt erfarenhet av arbete inom vården.
Du bör behärska svenska språket i tal, skrift och läsförståelse, då det innebär kontakt med brukare, anhöriga, dokumentation och inläsning av information som berör arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. se länk via: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun Kontakt
Vik enhetschef
Niclas Forsman +4692162443 Jobbnummer
10020580