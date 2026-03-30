Undersköterska/Vårdare till Nattpatrull norr
2026-03-30
Nattpatrullen i norr söker nu en ny kollega till vårt fantastiska team!
Vi jobbar i kommunens norra område och utgår ifrån Björkhem i Gideå.
Hos oss får du jobba självständigt och tillsammans med trygga och erfarna kollegor. Arbetstiderna är förlagd 21.00-07.00 och innefattar både vardagar och helger.
Tjänsten avser ett vikariat på 68 % från 2026-03-31 till 2026-12-31 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra brukare. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som har stöd av oss ska känna trygghet att bo kvar i sitt hem. Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. För att jobba hos oss efterfrågas erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av nattarbete ser vi som ett stort plus.
Som person tror vi att du är ansvarstagande, har god kommunikationsförmåga och kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra. Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering. Giltigt körkort, behörighet B, samt tillgång till egen bil är krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/193".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445)
För detta jobb krävs körkort.
Välfärdsförvaltningen, Äldreomsorg, Ordinärt boende
Linn Sjölund 0660-88000
