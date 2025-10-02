Undersköterska/Vårdare till hemtjänsten i Husum
2025-10-02
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi inom ordinärt boende arbetar för att ge människor vi är till för rätt utförda insatser utifrån deras behov, utförda med respekt och gott bemötande och på så sätt skapa trygghet.
Hemtjänsten i Husum söker fem nya medarbetare till verksamheten! Vi är två arbetsgrupper som arbetar med brukare i deras hem i Husum med omnejd. Vi samarbetar även med närliggande områden. Vi utgår från våra grupplokaler som ligger på vård- och omsorgsboendet i Husum.
Fyra tjänster är tillsvidareanställningar och ett längre vikariat. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra brukare. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som har stöd av oss ska känna trygghet att bo kvar i sitt hem.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet. Vi arbetar med välfärdsteknik med syfte att öka trygghet, delaktighet och självständighet för våra brukare.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, stötta kring hushållssysslor i brukares hem, hantera läkemedel och såromläggningar, dokumentation, kontaktmannaskapsuppgifter samt sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med våra brukare. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet för våra brukare.
Du blir för närvarande placerad vid hemtjänsten i Husum och vi samarbetar även med närliggande områden.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att få fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad, demens, vardagsrehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Giltigt körkort, behörighet B samt tillgång till egen bil är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Sofia Strömberg, enhetschef 0660-88733 Jobbnummer
9537172